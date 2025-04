Chuva no ES: trânsito complicado em Vitória nesta segunda-feira (7)

O dia começou com chuva forte nesta segunda-feira (7), e quem precisou sair de casa percebeu os transtornos. Às 7h, câmeras de monitoramento da Prefeitura de Vitória mostravam o fluxo intenso de quem saía da Segunda Ponte no sentido Centro de Vitória, com congestionamento na altura da Ilha do Príncipe (confira acima). Os mapas de navegação mostram o trânsito com retenção desde São Torquato, em Vila Velha, até a Vila Rubim, na Capital, às 7h40. >