Chuva no ES provoca alagamentos em Guarapari; veja vídeo

A chuva que atinge cidades do Espírito Santo provocou alagamentos em ruas de Guarapari neste sábado (13). Leitores de A Gazeta enviaram registros feitos nos bairros Jabaraí, onde o esgoto transbordou, e Perocão, com água cobrindo as ruas em volta de uma escola (confira acima) .

O último boletim de avisos meteorológicos da Defesa Civil Estadual, emitido às 11h, indica que choveu 60 mm em Guarapari em 24h; em Vitória foram 63 mm. Ao todo, 43 cidades capixabas receberam alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas até a noite deste sábado.