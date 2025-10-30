A Gazeta - Agora

Chuva forte e ventos intensos colocam 21 cidades do ES em alerta laranja

Publicado em 30/10/2025 às 10h52
Alerta laranja de chuvas intensas de quinta (30) a sexta-feira (31)
Alerta laranja de chuvas intensas vai da tarde de quinta (30) até a manhã de sexta-feira (31) Crédito: Inmet

Após o alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, emitido no início da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu outro aviso — desta vez laranja, mais intenso que o anterior. Ele é válido para 21 cidades das regiões Sul e Serrana, das 15h desta quinta-feira (30) até as 10h de sexta-feira (31).

A previsão indica acumulados de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. São José do Calçado

