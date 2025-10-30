Chuva forte e ventos intensos colocam 21 cidades do ES em alerta laranja
Publicado em 30/10/2025 às 10h52
Após o alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, emitido no início da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu outro aviso — desta vez laranja, mais intenso que o anterior. Ele é válido para 21 cidades das regiões Sul e Serrana, das 15h desta quinta-feira (30) até as 10h de sexta-feira (31).
A previsão indica acumulados de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado