Chuva forte e ventos intensos colocam 21 cidades do ES em alerta laranja

Após o alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, emitido no início da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu outro aviso — desta vez laranja, mais intenso que o anterior. Ele é válido para 21 cidades das regiões Sul e Serrana, das 15h desta quinta-feira (30) até as 10h de sexta-feira (31).