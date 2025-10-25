Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus

O forte volume de chuva registrado na sexta-feira (24) em São Mateus, no Norte do Estado, provocou, mais uma vez, alagamentos nas ruas do balneário de Guriri. Segundo a prefeitura, o volume de chuva foi muito acima do esperado para o período. Por volta de 12h deste sábado (25) as ruas continuavam alagadas.

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, as bombas de drenagem instaladas em Guriri estão funcionando normalmente e têm contribuído para o escoamento da água acumulada. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil atuam nos locais mais críticos para acelerar o escoamento e minimizar os impactos.