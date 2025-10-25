Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus
O forte volume de chuva registrado na sexta-feira (24) em São Mateus, no Norte do Estado, provocou, mais uma vez, alagamentos nas ruas do balneário de Guriri. Segundo a prefeitura, o volume de chuva foi muito acima do esperado para o período. Por volta de 12h deste sábado (25) as ruas continuavam alagadas.
De acordo com a Prefeitura de São Mateus, as bombas de drenagem instaladas em Guriri estão funcionando normalmente e têm contribuído para o escoamento da água acumulada. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil atuam nos locais mais críticos para acelerar o escoamento e minimizar os impactos.
A administração municipal informou, ainda, que está realizando estudos para a instalação de novas bombas na região, com o objetivo de reforçar o sistema de drenagem e ampliar a capacidade de resposta diante de episódios de chuva intensa. Além disso, seguem em andamento obras estruturais de microdrenagem em diversos pontos de Guriri, com a instalação de tubos e manilhas que visam melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os transtornos à população.