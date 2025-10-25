A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus

Publicado em 25/10/2025 às 14h18
Segundo a Prefeitura de São Mateus, quatro bombas estão operando sem interrupção e equipes da Defesa Civil atuam nos pontos mais afetados pelos alagamentos

O forte volume de chuva registrado na sexta-feira (24) em São Mateus, no Norte do Estado, provocou, mais uma vez, alagamentos nas ruas do balneário de Guriri. Segundo a prefeitura, o volume de chuva foi muito acima do esperado para o período. Por volta de 12h deste sábado (25) as ruas continuavam alagadas. 

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, as bombas de drenagem instaladas em Guriri estão funcionando normalmente e têm contribuído para o escoamento da água acumulada. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil atuam nos locais mais críticos para acelerar o escoamento e minimizar os impactos.

A administração municipal informou, ainda, que está realizando estudos para a instalação de novas bombas na região, com o objetivo de reforçar o sistema de drenagem e ampliar a capacidade de resposta diante de episódios de chuva intensa. Além disso, seguem em andamento obras estruturais de microdrenagem em diversos pontos de Guriri, com a instalação de tubos e manilhas que visam melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os transtornos à população. 

Leia também:

Chuva alaga ruas na Grande Vitória e vem mais por aí; veja alertas do Inmet

Publicidade