Chuva causa alagamentos e complica trânsito em Vila Velha; veja vídeo

A chuva forte durante a madrugada fez Vila Velha amanhecer com pontos de alagamento em algumas vias nesta quinta-feira (23). Imagens enviadas para A Gazeta mostram trechos da Avenida Carioca, próximo à Terceira Ponte, e das ruas Cabo Aylson Simões e Presidente Lima, nas proximidades do Terminal de Vila Velha, no Centro. A água acumulada complicou o trânsito na região.

Além dos condutores, pedestres tiveram que redobrar a atenção para conseguir passar pelos locais com maior volume de água. “É o meu caminho, eu preciso trabalhar. Choveu bastante durante a noite e essa rua sempre alaga. Toda vez que chove um pouco mais, essa rua alaga. É um risco, porque a gente não sabe se a água está contaminada”, contou Any em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, ao passar pela Rua Cabo Aylson Simões.