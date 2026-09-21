Castiçal furtado de Catedral de Cachoeiro de Itapemirim é recuperado

O castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi recuperado nesta segunda-feira (21), dois dias após ser furtado.





Segundo a Polícia Militar, uma mulher suspeita do crime confessou ter levado a peça e disse que já havia repassado o objeto a um feirante no Mercado da Pedra. Os militares foram até o local, mas não encontraram o castiçal. Depois, uma denúncia anônima indicou que a peça estaria escondida em um beco no bairro Basileia, onde os policiais localizaram o objeto.





O castiçal foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a mulher suspeita, mas não houve retorno até a publicação deste texto.