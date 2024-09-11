Casas de prostituição em Ibatiba são alvos de operação do MPES

Casas de prostituição de Ibatiba, no Caparaó capixaba, entraram da mira do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta quarta-feira (11). Uma operação foi realizada, com colaboração das polícias Civil e Militar, para cumprir mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar crimes relacionados a exploração sexual e manutenção de casas de prostituição.
No âmbito cível, o MPES informou que propôs ação civil pública e pediu a interdição das casas de prostituição, com previsão de multa por evento realizado. O caso segue sob sigilo. A Polícia Militar detalhou que cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos denunciados, e que os locais foram fechados por uma oficial de Justiça.
A corporação informou, ainda, que foram apreendidos R$ 42.821, cadernos com anotações financeiras, um notebook, 14 celulares, um papelote de cocaína, um cigarro e uma bucha de maconha, além de lubrificantes e preservativos. Ninguém envolvido na investigação de exploração sexual foi preso.