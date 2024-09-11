Casas de prostituição em Ibatiba são alvos de operação do MPES

Casas de prostituição foram alvos de operação do MPES com apoio das polícias Civil e Militar

A corporação informou, ainda, que foram apreendidos R$ 42.821, cadernos com anotações financeiras, um notebook, 14 celulares, um papelote de cocaína, um cigarro e uma bucha de maconha, além de lubrificantes e preservativos. Ninguém envolvido na investigação de exploração sexual foi preso.