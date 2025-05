Casas condenadas após fortes chuvas de 2013 são demolidas em Colatina

Seis casas condenadas pela Defesa Civil após as fortes chuvas de 2013 foram demolidas no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (7). A ação ocorreu porque havia risco de desabamento das estruturas, e elas poderiam ser utilizadas indevidamente por pessoas em situação de vulnerabilidade social.>