Casal que transportava drogas em troca de haxixe é detido em Itapemirim

Drogas seriam transportadas do RJ para o ES em troca de haxixe Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Duas pessoas foram detidas e mais de 3kg de drogas apreendidos na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (24). De acordo com Polícia Rodoviária Federal, um carro de modelo Hyundai HB20 chamou a atenção dos policiais por apresentar danos na parte da frente e na lateral direita, além de se deslocar com dificuldade na via. Dentro do veículo estavam o motorista e uma passageira. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia uma sacola com drogas.

Entre os entorpecentes havia skunk, ecstasy, haxixe, maconha e 40 cigarros eletrônicos com derivados de cannabis. O motorista contou que levava a carga do Rio de Janeiro para o Espírito Santo a pedido de um contato obtido em um grupo de mensagens. Parte do pagamento pelo transporte foi feita em porções de haxixe, que ele disse ter consumido durante o trajeto. A passageira afirmou que sabia do transporte ilegal e que acompanhou o motorista no momento da coleta.