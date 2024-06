Casal fica ferido em acidente entre carro e caminhão na BR 482 em Cachoeiro

Um carro ficou com a frente destruída após colidir com um poste por volta das 5h30 desta quarta-feira (5) na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), altura de Alto Lage, em Cariacica . O condutor disse que seguia no sentido Vitória quando foi surpreendido por um motociclista que passava pelo corredor.

"Eu estava vindo pela via, tranquilamente, do nada o motoqueiro entrou no corredor e estava vindo um ônibus também. Para eu não atingir o motoqueiro e o motorista (do ônibus) não colidir, acabei rodando na pista e ocasionando a colisão no poste. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, bem material a gente resolve depois", detalhou o técnico automotivo Josué Santos, em entrevista à TV Gazeta.