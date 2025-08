Balneário de Carapebus

Casal é detido suspeito de envolvimento no assassinato de homem na Serra

Um jovem de 24 anos foi preso e uma adolescente de 17 anos foi apreendida por suspeita de envolvimento no assassinato de Caio da Silva Lucas, de 26 anos . O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (31), em Balneário de Carapebus, na Serra, e o casal foi detidos no dia seguinte, no mesmo bairro.

Caio estava de moto, passou em frente à casa onde morava, mas decidiu ir até a esquina, onde alguém o esperava. Quando chegou ao local, foi baleado no peito e morreu. Moradores contaram que ouviram mais de cinco tiros e que o atirador estava sozinho. Vizinhos ainda relataram que Caio morava no bairro havia cerca de cinco meses com a esposa e a filha. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha histórico criminal por roubo, porte de arma e comercialização ilegal de arma e munição.