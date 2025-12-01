Casal é baleado na saída de casa de show em São Mateus

Um casal foi socorrido e levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, após deixar uma casa de shows da cidade, na madrugada desse domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a jovem, de 23 anos, contou que estava com o namorado, de 21, quando ele se desentendeu com algumas pessoas dentro do estabelecimento. Na saída, acabaram surpreendidos e alvejados com disparos de arma de fogo. Eles não souberam informar de onde partiram os tiros nem quem seriam os autores.