Carro usado na fuga de suspeito de matar casal no ES é apreendido em MG
A Polícia Civil apreendeu um carro utilizado para fuga por Genivaldo Serafim de Souza, de 39 anos, suspeito de matar a tiros o casal Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira (28), em Córrego Água Limpa, zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O veículo foi localizado na tarde de sexta-feira (29), durante diligência da corporação em São Geraldo do Baixio, em Minas Gerais. O suspeito, vizinho das vítimas, continua foragido.
Dentro do carro, os policiais encontraram uma nota fiscal de compra de munição calibre .22, mesmo calibre utilizado no crime. A Polícia Civil informou que as investigações apontam que uma briga por causa de terras teria motivado o assassinato do casal.
As investigações continuam. A corporação reforça que informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa pelo Disque-denúncia 181, serviço gratuito disponível em todo o Estado.