Carro usado na fuga de suspeito de matar casal no ES é apreendido em MG

A Polícia Civil apreendeu um carro utilizado para fuga por Genivaldo Serafim de Souza, de 39 anos, suspeito de matar a tiros o casal Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira (28), em Córrego Água Limpa, zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O veículo foi localizado na tarde de sexta-feira (29), durante diligência da corporação em São Geraldo do Baixio, em Minas Gerais. O suspeito, vizinho das vítimas, continua foragido.