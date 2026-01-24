Carro fica preso em muro após colisão em Vila Velha

Um carro bateu e ficou preso no muro de uma residência na madrugada deste sábado (24), na Rua Doutor Moacir Gonçalves, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Testemunhas contaram à reportagem que o carro teria sido atingido lateralmente por um segundo veículo, o que fez com que rodasse na pista antes de colidir com o muro.

O motorista do carro que ficou atravessado no muro contou à TV Gazeta que tentou evitar uma colisão ainda mais grave após ser atingido pelo outro veículo. Ele afirmou que acabou sendo jogado para o lado direito da pista, destruiu uma árvore e perdeu o controle da direção, parando apenas ao invadir o quintal do imóvel.

“Sem explicação nenhuma, sem motivo algum, porque eu não entendo até agora por que ele fez isso. Me jogou para o lado direito da pista. Na minha frente tinha um carro estacionado e, na tentativa de desviar, joguei para o outro lado, bati no acostamento e acabei invadindo o quintal da senhora”, relatou.