Carro destrói parte de muro dos Correios em esquina da Av. Leitão da Silva

Um carro destruiu parte do muro da área dos Correios na esquina da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe, em Vitória, na manhã deste sábado (27). O acidente foi flagrado por volta das 7h30, quando o veículo estava sobre a calçada, encostado na estrutura parcialmente destruída pelo impacto.

No local, também havia um segundo carro atravessado do outro lado da Leitão da Silva, no sentido Praia do Suá. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem se houve feridos. Pela posição dos veículos nas imagens, a suspeita é de que tenha ocorrido uma colisão entre os dois carros, fazendo com que um deles fosse lançado contra o muro dos Correios.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para mais informações. Quando houver retorno, o texto será atualizado. A Polícia Científica informou que só é acionada em casos de acidente com vítima fatal e não houve registro de acionamento.