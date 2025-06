Carro de família assaltada ao sair de circo é encontrado depenado em Cachoeiro

Um carro roubado foi encontrado cinco dias após uma família ser assaltada ao sair de uma apresentação em um circo no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na última sexta-feira (30), quando uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que uma mulher de 44 anos é abordada pelo assaltante ao entrar no Chevrolet Spin com os três filhos, de quatro, 14 e 15 anos.>