Carro capota e motociclista morre em acidente no Noroeste do ES

Um acidente entre dois veículos resultou na morte de um motociclista e no capotamento de um carro na ES 080, na localidade de Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (24). O Samu/192 informou à Polícia Militar que o condutor da moto, um homem de 43 anos, morreu no local. O motorista do carro disse que iria procurar atendimento médico por conta própria em um hospital da cidade, mas ele não deu entrada na unidade e não foi mais localizado.