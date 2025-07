Acidente

Carro atropela pedestre na Enseada do Suá, em Vitória

Um pedestre foi atropelado na tarde desta quarta-feira (2) na Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima atravessava a via fora da faixa quando foi atingida por um carro que seguia no sentido Praça do Papa. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou o homem ferido para um hospital.