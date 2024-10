Carreta tomba e interdita parcialmente a BR 262 em Domingos Martins

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), divulgou uma imagem em que criminosos estão se passando pela primeira-dama, Keila Vetoraci, para aplicar golpes, pedindo falsas solicitações de Pix. A tentativa de golpe acontece após a repercussão do crime brutal dos pais de Keila, que foram assassinados dentro do hotel do qual eram donos e onde moravam, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de terça-feira (7).