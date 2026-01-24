Carreta tomba e bloqueia os dois sentidos da BR 262 em Domingos Martins

O trânsito está totalmente interditado nos dois sentidos da BR 262, em Domingos Martins, após o tombamento de um veículo de carga neste sábado (24), no km 81.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio foi necessário para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho. Ainda não há informação sobre possíveis vítimas.