Carreta tomba e bloqueia os dois sentidos da BR 262 em Domingos Martins
Publicado em 24/01/2026 às 14h02
O trânsito está totalmente interditado nos dois sentidos da BR 262, em Domingos Martins, após o tombamento de um veículo de carga neste sábado (24), no km 81.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio foi necessário para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho. Ainda não há informação sobre possíveis vítimas.
Equipes estão no local atuando no controle do trânsito e na remoção do veículo. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia.