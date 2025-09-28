Carreta tomba após acidente com carro na BR 101 em Ibiraçu
Publicado em 28/09/2025 às 18h19
Uma carreta tombou após bater com um carro na BR 101 no trecho que corta a região de Pendanga, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (28). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, uma pessoa se feriu. O trânsito foi interditado sentido Vitória e flui em pare e siga. A ocorrência está em andamento.
No local, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal. A PRF foi procurada para mais detalhes sobre o acidente, mas não retornou até a publicação.