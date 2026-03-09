Carreta com 18 toneladas de farinha atinge carro e deixa 4 feridos em João Neiva

Quatro pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta que transportava 18 toneladas de farinha de trigo perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu um carro na manhã desta segunda-feira (9), na BR-259, na altura do km 15, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas: três estavam no carro e uma na carreta. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina..

Segundo informações apuradas por Enzo Teixeira, repórter da TV Gazeta Noroeste, no carro estavam três mulheres da mesma família — um casal e a mãe de uma delas — que seguiam para Vitória. Elas iriam embarcar em um voo com destino ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de uma delas.