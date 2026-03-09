Carreta com 18 toneladas de farinha atinge carro e deixa 4 feridos em João Neiva
Uma carreta que transportava 18 toneladas de farinha de trigo perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu um carro na manhã desta segunda-feira (9), na BR-259, na altura do km 15, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas: três estavam no carro e uma na carreta. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina..
Segundo informações apuradas por Enzo Teixeira, repórter da TV Gazeta Noroeste, no carro estavam três mulheres da mesma família — um casal e a mãe de uma delas — que seguiam para Vitória. Elas iriam embarcar em um voo com destino ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de uma delas.
O motorista da carreta contou que havia saído de Campos dos Goytacazes (RJ) e seguia para Colatina, onde faria a entrega da carga em padarias. Ao fazer uma curva, ele perdeu o controle do veículo e a carga acabou puxando o caminhão para a contramão, momento em que ocorreu a colisão frontal com o carro. Devido ao acidente, o trânsito precisou ser parcialmente interditado e seguiu em meia pista, já que parte da carga ficou espalhada na rodovia.