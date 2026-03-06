Carreta carregada com lajotas tomba e deixa dois mortos em Baixo Guandu
Publicado em 06/03/2026 às 17h43
Duas pessoas morreram e outra ficou ferida após uma carreta tombar na ES 164, na zona rural de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. Uma testemunha relatou ao Corpo de Bombeiros que o veículo carregado com lajotas saiu da pista e desceu uma ribanceira.
As equipes precisaram retirar as vítimas das ferragens da cabine, e a terceira pessoa foi socorrida para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. A dinâmica do acidente não foi informada. Segundo a Polícia Civil a ocorrência segue em andamento.