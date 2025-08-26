Cariacica abre mais de 27 mil vagas para consultas médicas e odontológicas

Atendimento odontológico é um dos gratuitos a serem realizados em Cariacica Crédito: Divulgação/PMC

A Prefeitura de Cariacica abriu, nesta semana, mais de 27 mil vagas para consultas médicas e odontológicas na rede municipal de saúde. Os agendamentos podem ser feitos neste link ou pelo aplicativo Cariacica Digital, enquanto houver disponibilidade.

Além do atendimento on-line, as Unidades de Saúde reservarão cerca de 10.840 vagas para agendamento presencial ao longo de setembro. Entre os serviços ofertados estão consultas de pré-natal, puericultura, saúde da criança e do idoso, além do acompanhamento do Programa Hiperdia, que é voltado a pacientes com hipertensão e diabetes. Também serão realizados exames preventivos e visitas domiciliares.

No ambiente digital, a população terá acesso a 15.815 consultas médicas e 751 consultas odontológicas, distribuídas entre as 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As especialidades incluem clínica geral, saúde da criança e do idoso. Já na área odontológica, os serviços contemplam desde atendimentos básicos, como limpeza, até procedimentos como restaurações, raspagem de tártaro e aplicação de flúor.

Como agendar?

On-line: pelo site minhasaude.cariacica.es.gov.br ou pelo aplicativo Cariacica Digital.

Presencial: para quem não tem acesso à internet, o agendamento pode ser feito diretamente na recepção da UBS mais próxima.