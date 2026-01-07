A Gazeta - Agora

Cão morre e outro é resgatado de maus-tratos em Marataízes

Publicado em 07/01/2026 às 20h30
À esquerda, cão sem raça definida que morreu; à direita, animal da raça dobermann que foi resgatado Crédito: Divulgação/Ales e Polícia Civil

Um cão da raça dobermann em situação extrema de maus-tratos foi resgatado na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (7). Além dele, outro cachorro estava no local, mas não resistiu e morreu. A ação foi realizada em conjunto pela CPI de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito SantoPolícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com as investigações, o tutor teria abandonado os dois animais na residência desde fevereiro de 2025. O cão resgatado apresentava sinais de desnutrição e saúde debilitada e foi levado para receber atendimento veterinário. Ele também deve passar por exames para comprovação do crime. 

De acordo com o delegado Thiago Viana, o proprietário da casa não estava no local, mas a companheira dele foi intimada a informar para que ele compareça à delegacia e explique a situação. Um vizinho que tentava alimentar o animal foi identificado como testemunha e vai prestar depoimento. O tutor deve responder pelo crime de maus-tratos contra cães, com reclusão de 2 a 5 anos.

