Cantor sertanejo fica ferido após atropelar vaca em Vargem Alta

Um cantor sertanejo morador de Vargem Alta , na Região Serrana do Estado , foi internado após sofrer um acidente na localidade de São José de Fruteiras, no mesmo município, na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar , ele estava em uma motocicleta e caiu após atropelar uma vaca que invadiu a pista. >

De acordo com os militares, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) . Não há informações sobre a identificação do dono do animal. >

Familiares da dupla que canta com a vítima informaram à reportagem de A Gazeta que o cantor ferido mora na sede de Vargem Alta, mas vai todos os dias trabalhar como agricultor na localidade de Capivara. Ele segue internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim no setor do Pronto Socorro, com quadro estável. >