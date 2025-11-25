Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada no ES

A campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada até o dia 2 de dezembro no Espírito Santo. A empresa responsável pela ação estendeu o prazo, que terminaria na sexta-feira (28), como forma de possibilitar e incentivar a adoção das cerca de mil cartinhas ainda disponíveis para serem apadrinhadas. Neste ano 7.245, crianças enviaram os respectivos pedidos ao bom velhinho por meio do serviço postal.

Para escolher e adotar uma cartinha basta se dirigir a uma Agências dos Correios ou acessar o site da campanha (https://blognoel.correios.com.br/). Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line”, escolher a região de preferência e escolher uma cartinha. Os presentes também devem ser entregas até o dia 2. Também ainda é possível adotar cartas presencialmente nas Agências e na loja no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, na Capital capixaba.