Campanha Papai Noel dos Correios já começou; saiba como participar

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:46
A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios começou nesta terça-feira (11), no Espírito Santo. Cerca de 7 mil cartinhas de crianças estão disponíveis para a adoção nas agências participantes, no Shopping Vitória e no site oficial. A ação de doação de presentes de natal acontece em todo o país.
*Com informações do G1 ES
