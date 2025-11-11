Home
Campanha Papai Noel dos Correios já começou; saiba como participar

Cerca de 7 mil cartinhas de crianças estão disponíveis para a adoção nas agências participantes, no Shopping Vitória e no site oficial

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:46

Começa hoje campanha Papai Noel dos Correios
Começa nesta terça-feira (15) campanha Papai Noel dos Correios Crédito: Divulgação/Correios

A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios começou nesta terça-feira (11), no Espírito Santo. Cerca de 7 mil cartinhas de crianças estão disponíveis para a adoção nas agências participantes, no Shopping Vitória e no site oficial. A ação de doação de presentes de natal acontece em todo o país. 

Como participar?

  1. Acesse o site oficial da campanha e clique em 'Adotar agora'. Quem quiser, também pode ir presencialmente até uma agência dos Correios, ou até o Shopping Vitória;
  2. Escolha uma cartinha; 
  3. Prepare o presente; 
  4. Entregue em um ponto de coleta até 28/11.

*Com informações do G1 ES

