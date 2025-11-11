Ação nacional

Campanha Papai Noel dos Correios já começou; saiba como participar

Cerca de 7 mil cartinhas de crianças estão disponíveis para a adoção nas agências participantes, no Shopping Vitória e no site oficial

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:46

Começa nesta terça-feira (15) campanha Papai Noel dos Correios Crédito: Divulgação/Correios

A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios começou nesta terça-feira (11), no Espírito Santo. Cerca de 7 mil cartinhas de crianças estão disponíveis para a adoção nas agências participantes, no Shopping Vitória e no site oficial. A ação de doação de presentes de natal acontece em todo o país.

Como participar?

Acesse o site oficial da campanha e clique em 'Adotar agora'. Quem quiser, também pode ir presencialmente até uma agência dos Correios, ou até o Shopping Vitória; Escolha uma cartinha; Prepare o presente; Entregue em um ponto de coleta até 28/11.

*Com informações do G1 ES

