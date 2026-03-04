Caminhonete bate e bois morrem em acidente na BR 393 em Muqui

Uma caminhonete bateu e dois bois morreram na BR 393 em Muqui, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (4). A Polícia Rodoviária Federal contou quatro pessoas da mesma família estavam na Toyota Hilux no momento do acidente, inclusive uma grávida chegou a passar mal. Ela foi socorrida pelo Samu/192 e levada para um hospital. A proprietária dos animais estava no local e prestou apoio às vítimas.