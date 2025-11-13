Caminhão tomba na BR 101 em Anchieta e carga de biscoitos é saqueada

Um caminhão tombou na BR 101 em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13), e a carga de biscoitos que ele transportava foi saqueada. Segundo a Ecovias Capixaba, o motorista ficou ileso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, quando chegou ao local, os saqueadores já haviam fugido. Caixas do produto que caíram na pista foram furtadas, conforme a corporação.