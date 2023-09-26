Caminhão tomba e três pessoas ficam feridas na ES 248 em Colatina

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão Scania tombar na tarde desta terça-feira (26) na rodovia ES 248, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia pela via quando, em uma curva acentuada, na altura do Sítio São João, acabou tombando e derramando a carga, que ficou espalhada fora da pista.
De acordo com a corporação, cinco pessoas estavam no caminhão, sendo dois na carroceria e três na cabine. Os três feridos, entre elas o condutor, que não teve condições de realizar o teste do bafômetro, foram socorridos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros e transportados para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.