Caminhão tomba e interdita pista da BR 101 no Norte do ES

Um caminhão que transportava chapas de madeira tombou e interditou um trecho da BR 101 em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (18). O acidente ocorreu perto da Estátua do Grande Buda, ponto turístico do município. Duas faixas foram interditadas no sentido Vitória, e o trânsito flui por desvio pelo acostamento, de acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via.