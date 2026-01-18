Caminhão tomba e interdita pista da BR 101 no Norte do ES
Publicado em 18/01/2026 às 16h58
Um caminhão que transportava chapas de madeira tombou e interditou um trecho da BR 101 em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (18). O acidente ocorreu perto da Estátua do Grande Buda, ponto turístico do município. Duas faixas foram interditadas no sentido Vitória, e o trânsito flui por desvio pelo acostamento, de acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via.
A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista sofreu ferimentos de gravidade média, mas já foi socorrido. A corporação aguarda a remoção da carga e do veículo para liberar a pista.