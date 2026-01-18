Motorista de carro foge após acidente fatal em Linhares
Publicado em 18/01/2026 às 14h45
Um motociclista morreu em um acidente com um carro na rodovia ES 248, próximo ao distrito de Humaitá, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de sábado (17). O piloto foi identificado como Clebison Lopes dos Santos, de 27 anos. Já o motorista do carro, um Fiat Siena prata, abandonou o veículo e fugiu, segundo a Polícia militar.
O acidente fatal é investigado pela Polícia Civil. A corporação não informou se o motorista já foi identificado e localizado.