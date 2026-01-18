A Gazeta - Agora

Motorista de carro foge após acidente fatal em Linhares

Publicado em 18/01/2026 às 14h45
Clebison Lopes dos Santos, de 27 anos, morreu em acidente entre carro e moto na ES 248, em Linhares
Motorista do carro deixou veículo no local e fugiu, segundo a PM Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na rodovia ES 248, próximo ao distrito de Humaitá, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de sábado (17). O piloto foi identificado como Clebison Lopes dos Santos, de 27 anos. Já o motorista do carro, um Fiat Siena prata, abandonou o veículo e fugiu, segundo a Polícia militar.

O acidente fatal é investigado pela Polícia Civil. A corporação não informou se o motorista já foi identificado e localizado. 

