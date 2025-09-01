Caminhão tomba às margens da BR 101 em acidente em Fundão

Um caminhão tombou às margens da BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão, no fim da manhã desta segunda-feira (1º). Duas pessoas estavam no veículo, mas não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Ecovias 101, concessionária que administra a via, foram acionadas para a ocorrência. A rodovia precisou ser totalmente interditada, mas foi liberada às 12h04.