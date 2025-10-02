Caminhão-cegonha pega fogo na BR 262 entre Viana e Domingos Martins

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 262, entre Viana e Domingos Martins, por volta das 6h50 da manhã desta quinta-feira (2). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou para a TV Gazeta que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para atuar na ocorrência. Por conta do incêndio, o trânsito próximo à ponte sobre o Rio Jucu foi interditado para a segurança de quem passa pelo local.