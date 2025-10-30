Caminhada de servidores em greve na Grande Vitória complica trânsito

Servidores em greve fazem caminhada por cidades da Grande Vitória Crédito: Divulgação Sindipúblicos

Servidores públicos estaduais em greve realizam, nesta quinta-feira (30), uma caminhada passando por três cidades Grande Vitória em protesto por reposição salarial. A concentração começou por volta das 9h30 em frente ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Cariacica, e seguiu em direção ao Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, em Vitória. O trajeto inclui a travessia da Segunda Ponte, passando por Vila Velha até chegar às Cinco Pontes (a Ponte Florentino Avidos).

Por volta das 11h50 o trânsito apresentava lentidão na região das Cinco Pontes, conforme consulta ao Google Maps. Apesar disso, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos) afirma que a organização do protesto adota a “política de não fechamento total das vias” e que os manifestantes seguiriam ocupando apenas uma faixa de rolamento.

A Polícia Militar e as guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica foram procuradas por A Gazeta para informar os impactos no trânsito, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.