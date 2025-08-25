Câmeras da Terceira Ponte voltam a funcionar; saiba como acessar

Câmeras que mostram trânsito da Terceira Ponte voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução/Ceturb

As câmeras de monitoramento da Terceira Ponte voltaram a funcionar na manhã desta segunda-feira (25). As imagens não eram disponibilizadas desde a saída da Rodosol, que era a empresa responsável pela via antes de o governo assumir a administração. Agora, os motoristas que tiverem interesse poderão verificar o movimento na via e organizar melhor seus deslocamentos. O acesso pode ser feito pelo link: https://terceiraponte.ceturb.es.gov.br/ .

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), a iniciativa amplia o acesso da população às informações sobre o tráfego no trecho, acompanhado sistema de monitoramento do Centro de Inteligência da Mobilidade (CIM), que concentra imagens e dados em tempo real de terminais, estações do aquaviário, Rodovia do Sol, Ciclovia da Vida e da própria Terceira Ponte.

Em entrevista para a Rádio CBN Vitória na última sexta, o secretário estadual Fábio Damasceno, da Semobi, informou que serão quatro câmeras na Terceira Ponte. Duas apontando para o lado de Vila Velha e duas para Vitória, nas duas cabeceiras", declarou o secretário. "A cada 30 segundos, a gente atualiza a foto e a pessoa pode ver em tempo real a imagem do que está acontecendo na ponte", explica.