Câmeras da Terceira Ponte voltam a funcionar a partir de segunda (25)

Terceira Ponte vista do alto Crédito: Ramon Porto

As câmeras de monitoramento da Terceira Ponte estarão de volta a partir da manhã de segunda-feira (25). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (22), em primeira mão, à Rádio CBN Vitória pelo secretário estadual Fábio Damasceno, da pasta de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

"Nós vamos disponibilizar o link no site da Ceturb e da Semobi de quatro câmeras na Terceira Ponte. Duas apontando para o lado de Vila Velha e duas para Vitória, nas duas cabeceiras", declarou o secretário. "A cada 30 segundos, a gente atualiza a foto e a pessoa pode ver em tempo real a imagem do que está acontecendo na ponte", explica.

Segundo o secretário, por uma questão de segurança, as do vão central ainda não serão disponibilizadas no momento. As câmeras eram um pedido frequente dos usuários da ponte e foram desativadas após o governo do Estado assumir o controle da ponte entre as duas cidades da Região Metropolitana (ES) no lugar da Rodosol.