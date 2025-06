Bairro Nova Esperança

Câmera flagra ciclista sendo lançado ao ser atropelado em Linhares

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro bate em uma bicicleta e o ciclista é arremessado com o impacto. O acidente aconteceu no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (21).