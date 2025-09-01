Camarão, atum , tilápia e salmão em promoção no ES na "Semana do Pescado"
Publicado em 01/09/2025 às 12h50
Começou hoje a "Semana do Pescado no Espírito Santo", campanha realizada anualmente para incentivar o consumo de peixes e mariscos. Apesar do nome, os preços mais baixos para compra de tilápia, salmão, camarão cinza médio e o camarão sete barbas seguirão valendo até 15 de setembro. Segundo Rafael Viola, coordenador do projeto no Estado, mais de 100 produtores e piscicultores, 53 peixarias em toda a Grande Vitória e alguns restaurantes e redes de supermercados participam com promoções. [Veja aqui a lista]
- Valores da campanha por quilo
- Camarão 7 barbas : R$ 39,90 (limpo)
- Camarão cinza médio: R$ 44,90 (médio)
- Tilápia: 19,90
- Atum: 17,99