Câmara de Muniz Freire propõe abono de R$ 3 mil para servidores

Os servidores da Câmara de Vereadores de Muniz Freire, no Caparaó capixaba, deverão ter abono salarial de final ano no valor de R$ 3 mil. É o que pede projeto de lei de autoria da própria Casa de Leis. A matéria começou a tramitar na última sexta-feira (28) e deve beneficiar 19 servidores do Legislativo municipal.

A previsão de impacto financeiro anexada à proposta prevê que a iniciativa custe R$ 64.410, 00 aos cofres da Câmara. Ainda conforme o texto do projeto, o benefício será pago neste mês, juntamente à folha mensal dos servidores.