Calor no ES deve chegar aos 40ºC neste último dia de 2025

Publicado em 31/12/2025 às 10h36

O último dia de 2025 promete ser bem quente em todo o Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, a temperatura pode chegar aos 40ºC no sul capixaba.

As temperaturas máximas devem ser de:

  • 36ºC na Grande Vitória
  • 40ºC na Região Sul
  • 36ºC na Região Serrana
  • 36ºC na Região Norte
  • 37º na Região Noroeste

Há previsão de tempestades isoladas nas regiões Sul e Serrana, mas o calorão não vai dar trégua, segundo o Incaper.

