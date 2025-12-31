Calor no ES deve chegar aos 40ºC neste último dia de 2025
Publicado em 31/12/2025 às 10h36
O último dia de 2025 promete ser bem quente em todo o Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, a temperatura pode chegar aos 40ºC no sul capixaba.
As temperaturas máximas devem ser de:
- 36ºC na Grande Vitória
- 40ºC na Região Sul
- 36ºC na Região Serrana
- 36ºC na Região Norte
- 37º na Região Noroeste
Há previsão de tempestades isoladas nas regiões Sul e Serrana, mas o calorão não vai dar trégua, segundo o Incaper.