Caixa libera saque calamidade para moradores de Muniz Freire

Foi liberado o Saque Calamidade do FGTS para moradores de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, que foram afetados por um temporal que destruiu a cidade no início de novembro. O pedido pode ser feito pelo Aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, até 26 de fevereiro de 2026.

O benefício é emergencial e válido apenas para residentes das áreas atingidas. No entanto, quem já sacou FGTS por calamidade no início de 2025 não poderá sacar de novo. Para solicitar, basta acessar o aplicativo, clicar em “Saques”, “Solicitar Saque” e escolher “Calamidade Pública”.