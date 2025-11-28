Caixa libera saque calamidade para moradores de Muniz Freire
Foi liberado o Saque Calamidade do FGTS para moradores de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, que foram afetados por um temporal que destruiu a cidade no início de novembro. O pedido pode ser feito pelo Aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, até 26 de fevereiro de 2026.
O benefício é emergencial e válido apenas para residentes das áreas atingidas. No entanto, quem já sacou FGTS por calamidade no início de 2025 não poderá sacar de novo. Para solicitar, basta acessar o aplicativo, clicar em “Saques”, “Solicitar Saque” e escolher “Calamidade Pública”.
Para comprovar residência, serão aceitos documentos como contas e correspondências oficiais. Impressões de segunda via pela internet também são válidas. Quem não tiver comprovante poderá apresentar uma declaração de endereço emitida pela Prefeitura de Muniz Freire. Para mais informações, os moradores podem ir até a agência da Caixa.