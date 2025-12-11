Cães farejadores localizam 37 quilos de maconha em área de mata na Serra

Cães farejadores da Polícia Militar encontraram 37 quilos de maconha durante uma operação no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Além da droga, um homem de 18 anos foi detido, na noite de quarta-feira (10). Segundo a PM, o suspeito estava saindo do matagal com uma sacola, onde havia dois tabletes e uma balança de precisão, que também foi recolhida pelos policiais.

Após o jovem ser detido pelos policiais, os cães localizaram o restante dos entorpecentes. Ao todo, 36 tabletes de maconha estavam enterrados na área, além de uma sacola contendo 320 porções prontas para serem vendidas. Uma mochila com outros cinco tabletes da droga também acabou aprendida.