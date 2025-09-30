Buscas a criador do Macakids e amigo de pesca entram no 2º dia no ES
Atualização: Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados. Clique aqui para ler os detalhes do momento em que os dois foram achados.
As buscas pelo empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e pelo montador de móveis Ronald Menezes, desaparecidos no mar após saírem para pescar no Litoral Sul do Espírito Santo, entram no segundo dia nesta terça-feira (30). Os dois deixaram a Praia de Ubu, em Anchieta, no domingo (28), e desde então não deram notícias.
Familiares relataram à reportagem de Gazeta que as buscas seguem com uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) e embarcações do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos. As ações para encontrar Maikel e Ronald começaram na manhã de segunda-feira (29) e o monitoramento aéreo chegou até o litoral do Rio de Janeiro, mas a embarcação em que estavam não foi localizada.
A Marinha do Brasil informou que eles estavam em uma embarcação de esporte e recreio denominada "Monkey Sub", desaparecida a cerca de 30 km da Praia de Ubu.
O que é Macakids: O projeto Macakids – criado há mais de 15 anos – é uma saga infantil sobre um grupo de macacos que vive em uma ilha, promovendo consciência social e preservação do meio ambiente.