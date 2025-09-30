Buscas a criador do Macakids e amigo de pesca entram no 2º dia no ES Crédito: Redes sociais

Atualização: Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados. Clique aqui para ler os detalhes do momento em que os dois foram achados.

Familiares relataram à reportagem de Gazeta que as buscas seguem com uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) e embarcações do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos. As ações para encontrar Maikel e Ronald começaram na manhã de segunda-feira (29) e o monitoramento aéreo chegou até o litoral do Rio de Janeiro, mas a embarcação em que estavam não foi localizada.

A Marinha do Brasil informou que eles estavam em uma embarcação de esporte e recreio denominada "Monkey Sub", desaparecida a cerca de 30 km da Praia de Ubu.