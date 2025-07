Facada

Briga em sinuca termina com homem morto em bar de Vila Velha

Uma discussão durante um jogo de sinuca terminou em tragédia na madrugada deste domingo (13) em um bar no bairro Barramares, em Vila Velha. Dois homens, que bebiam juntos desde a noite de sábado (12), se desentenderam por um motivo fútil e um deles acabou matando o outro com um golpe de faca no pescoço.