Briga de vizinhos acaba em agressão e bebê cai no chão em Vitória

Uma briga entre vizinhos terminou em agressão na saída de um prédio de Bento Ferreira, em Vitória, e mobilizou a Polícia Militar nesta segunda-feira (18). Um homem de 60 anos contou que empurrava um carrinho de bebê com o neto dele, quando foi agredido por um outro morador, de 51 anos, na saída do imóvel. Durante a confusão, a criança de um ano de idade caiu no chão e, em seguida, o agressor deu um soco no rosto do vizinho. A possível motivação da discussão não foi revelada.