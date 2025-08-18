A Gazeta - Agora

Briga de vizinhos acaba em agressão e bebê cai no chão em Vitória

Publicado em 18/08/2025 às 15h34
A vítima precisou ser atendida por uma equipe do Samu/192; a Polícia Militar também foi acionada
Movimentação policial e de resgate do Samu/192 durante a ocorrência Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma briga entre vizinhos terminou em agressão na saída de um prédio de Bento Ferreira, em Vitória, e mobilizou a Polícia Militar nesta segunda-feira (18). Um homem de 60 anos contou que empurrava um carrinho de bebê com o neto dele, quando foi agredido por um outro morador, de 51 anos, na saída do imóvel. Durante a confusão, a criança de um ano de idade caiu no chão e, em seguida, o agressor deu um soco no rosto do vizinho. A possível motivação da discussão não foi revelada.

A vítima precisou de atendimento de uma equipe do Samu/192. A Polícia Militar informou que tentou contato com o agressor, mas ele não foi localizado. Já a Polícia Civil esclareceu que, em casos de lesão corporal, a vítima precisa procurar a delegacia (pessoalmente ou pela internet)  para que seja iniciada a investigação criminal. 

