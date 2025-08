Atenção, motoristas

BR 101 fica totalmente interditada após carreta tombar em Atílio Vivácqua

Uma carreta carregada de produtos de plástico tombou no km 425 da BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, deixando a rodovia totalmente interditada desde as 9h41 desta sexta-feira (1°). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu apenas ferimentos leves.