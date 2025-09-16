Bolão da Serra leva prêmio de quase R$ 6 milhões na Lotofácil
Publicado em 16/09/2025 às 07h10
Um bolão com 10 cotas, feito na Serra, na Lotérica Avenida, no Bairro das Laranjeiras, acertou as 15 dezenas sorteadas na segunda-feira (15) no concurso da Lotofácil. O grupo levou um prêmio de R$ 5.835.868,44.
Os números sorteados foram 02-04-05-07-10-12-13-15-16-17-18-19-21-22-23.
O próximo concurso será nesta terça-feira (16), com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão. A sorte está rondando o Espírito Santo. Na última Lotofácil da Independência, duas apostas feitas no Estado levaram R$ 4.293.824,84.