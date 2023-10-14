Bebê internada desde que nasceu ganha festa de aniversário em hospital do ES

Internada desde o dia do nascimento, uma bebê comemorou o primeiro ano de vida neste sábado (14) com uma festa realizada pela equipe médica, dentro do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Manuelle Lopes da Silva nasceu no dia 10 de outubro do ano passado, em Aracruz, no Norte do Estado, com o quadro de hipóxia cerebral (insuficiência no fornecimento de oxigênio para o cérebro). Logo em seguida, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) em Colatina.

Emocionada, a mãe da aniversariante, Leila Lopes Gomes, contou como foi comemorar o primeiro ano de vida da filha no hospital. "A gente nunca espera comemorar o aniversário no hospital . Mas está sendo muito gratificante porque já faz um ano que estamos aqui. Agradecemos a todos que organizaram a festa. É uma maneira de comemorar com todo mundo junto", disse.

A comemoração, que teve direito a bolo, doces, cachorro-quente e decoração da personagem Peppa Pig, contou com a participação da família de Manuelle e da equipe do hospital São José.